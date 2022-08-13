Kars yerel haberleri | Sakin kent Akyaka böyle görüntülendi
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Gelen Kars haberine göre Sakin kent Akyaka böyle görüntülendi Muğla'nın Ula ilçesine bağlı sakin kent ünvanlı Akyaka Mahallesi havadan görüntülendi.
Sakin kent Akyaka böyle görüntülendi
MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesine bağlı sakin kent ünvanlı Akyaka Mahallesi havadan görüntülendi.
Yeşil ve mavinin birleştiği azmak nehri ile gezilmeye değer sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi havadan doğa harikası oluşturuyor. Kayt sörf alanı bulunan Sakin kent Akyaka yılda 500 bin turisti ağırlıyor. Eşsiz güzelliği ile göz kamaştıran Akyaka havadan bakıldığı zaman adeta bir doğa harikası olduğu anlaşılıyor.
İhlas Haber Ajansı / Aykut Kurt - Yerel