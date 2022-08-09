Kars yerel haberleri | Karslı Dağcılar 5033 Rakımlı Kazbeg Dağı'nda Zirve Yaptı

TACETTİN DURMUŞ

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Kars İl Temsilcisi Alpay Korkmaz rehberliğindeki Zirve Dağcılık Doğa Sporları Kars Şubesi sporcuları Harun Çalkın ve Sena Ağaoğlu, Gürcistan'da bulunan 5033 rakımlı Kazbeg Dağı'na tırmandı.

Özellikle zirvesi ve büyük bölümü buzulla kaplı ve tamamen teknik tırmanış gerektiren Kazbeg Dağı'na zirve yapan dağcılar Alpay Korkmaz ve Harun Çalkın, Kars'ı bir kez daha ülke sınırlarının dışında temsil etti. Kafkas Üniversitesi öğrencisi Sena Ağaoğlu da Kazbeg'de ana kamp deneyimi yaşadı.

TIRMANIŞ 4 GÜN SÜRDÜ

Bölgenin en zorlu dağı olan Kazbeg'e dört günde tırmanan Korkmaz ve Çalkın, son gün gece 01: 00'de hareket ederek 8 saatin ardından sabah 09: 00'da buzulla kaplı zirveye vardı. Rusya ve Gürcistan sınırında bulunan zirveye Rusya'dan gelen profesyonel dağcılarla birlikte çıkan Alpay Korkmaz ve Harun Çalkın, Türk Bayrağı ile birlikte Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Zirve Dağcılık Kars İl Temsilciliği'nin flamalarını açtı.

EVEREST DENEYİMİ İÇİN ÇALIŞIYOR

Zirvede duygu dolu anlar yaşayan Türkiye Dağcılık Federasyonu Kars İl Temsilcisi Dağcı Alpay Korkmaz, profesyonel dağcılığı Kars'ta tanıtmanın ve bu sporu yaygın olarak anlatmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Korkmaz, artık yönünü Everest ana kampa çevirdiğini ve en kısa zamanda Everest deneyimini yaşamak için çalıştığını da sözlerine ekledi.

Kafkas Üniversitesi öğrencisi Dağcı Sena Ağaoğlu da ana kamp deneyimi yaşayarak son bir ay içinde Ağrı Dağı zirvesinden sonra Kazbeg Dağı ana kampına kadar 3650 metre tırmanması ve Gergit buzulu üzerinde deneyimi genç yaşta yaşatmasından dolayı Alpay Korkmaz'a teşekkür etti.

Zirve Dağcılık sporcusu Harun Çalkın da Kars'ta dağcılık faaliyetlerinin her geçen gün geliştiğine dikkat çekerek, Kars ve çevresinde zirve yapılmadık dağ bırakmayacaklarını söyledi.