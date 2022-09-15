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Kars yerel haberleri... Kars'tan Pakistan'a yardım eli

Yerel Haberler

Kars yerel haberleri... Kars'tan Pakistan'a yardım eli

Kars haberi: Türkiye, milyonlarca insanın sel ve su taşkınlarından etkilendiği Pakistan'a havadan ve karadan yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Türkiye, milyonlarca insanın sel ve su taşkınlarından etkilendiği Pakistan'a havadan ve karadan yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Tarihinin en büyük doğal felaketini yaşayan dost ve kardeş ülke Pakistan' a bir yardım eli de Kars'tan uzandı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün himayesinde, Kars Valiliği öncülüğünde ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde, Pakistan için düzenlenen yardım kampanyası çerçevesinde temin edilen 2 bin gıda ve 400 hijyen kolisi, Pakistan'a iletilmek üzere 3 tır ile TCDD Van lojistik deposuna teslim edilmek üzere Van'a gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Pakistan Türkiye Kars Yerel Haberler

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