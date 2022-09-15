Kars yerel haberleri | Kars Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi'nde sona doğru

Kars haberi... Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, engelli vatandaşların gündüzleri zaman geçirebileceği, oluşturulacak çeşitli atölyelerde kendilerine sunulacak hizmetlerle, yaşam ve oyun alanlarıyla, spor salonuyla, hobi bahçesiyle eğitim, sosyal uyum ve beceri geliştirmelerine katkı...

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, engelli vatandaşların gündüzleri zaman geçirebileceği, oluşturulacak çeşitli atölyelerde kendilerine sunulacak hizmetlerle, yaşam ve oyun alanlarıyla, spor salonuyla, hobi bahçesiyle eğitim, sosyal uyum ve beceri geliştirmelerine katkı sunulacak olan Gündüzlü Engelsiz Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Öksüz, çalışmalarda sona gelinen ve 130 engelli vatandaşa hizmet sunulabilecek Gündüzlü Engelsiz Bakım Merkezi'ndeki eksikliklerin en kısa sürede tamamlanarak hizmete hazır hale getirilmesi talimatı verdi.

Kars İl Özel İdaresi, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın katkılarıyla yapılan Gündüzlü Engelsiz Yaşam Merkezi'nin önümüzdeki günlerde engelli vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. - KARS