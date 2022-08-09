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Kars yerel haberi... Kars'ta ot yüklü traktörler tehlike saçıyor

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Kars yerel haberi... Kars'ta ot yüklü traktörler tehlike saçıyor

Edinilen Kars gelişmesine göre Kars'ta ot yüklü traktörler trafikte sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kars'ta ot yüklü traktörler trafikte sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kars'ta ot hasadı ile birlikte tarlalarındaki otları traktörlerle evlerine taşımaya çalışan çiftçiler, yollarda kazalara davetiye çıkarıyor.

Yollarda bu mevsimde aşırı yüklü traktörlere sıkça rastlandığını belirten sürücüler, "Çiftçiler tarlalarından biçtikleri otları bu mevsimde evlerine taşıyarak kış mevsimi için hazırlık yapıyor. Ancak çiftçiler taşıma işlemini bir an evvel bitirmek için traktörlerine aşırı yükleme yapıyor. Hal böyle olunca da tek şeritli bir yolu tamamen kapatan traktörler, kazalara davetiye çıkarıyor. Yetkililerin özelikle bu mevsimde kontrollerini artırması gerekiyor" dediler.

Öte yandan özellikle gece aşırı yüklü olan ve arkasında ışıkları olmayan traktörler büyük tehlike oluşturuyor. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kars Yerel Haberler

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