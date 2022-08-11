Kars yerel haberi | Kars'ta ot biçimi sürüyor

Kars'ta ot biçimi sürüyor. Çiftçiler biçtikleri otları traktörlerle evlerine taşıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış ayının çetin ve uzun geçtiği illerden birisi olan Kars'taki köylüler, hayvanlarının kışlık ihtiyacını karşılamak için tarlalarında traktörler ya da tırpan ile ot biçiyor.

Sabahın erken saatlerinde tarlalara giderek ot biçmeye başlayan köylüler akşam saatlerine kadar yoğun çaba sarf ediyor.

Biçilen otlar ise bir süre tarlada bekletilip kuruması sağlandıktan sonra balya yapılarak kışın hayvanlara yedirilmek üzere depolanıyor.

Bu yıl yağan yağmurlardan dolayı ot, arpa ve buğdayın çok olduğunu ifada eden köylüler, "Ot biçimine başladık, biçilen otu balya yaptık şimdi de onları traktörle taşıyoruz. Bir müddet sonra da inşallah hasadın ikinci bölümü olan arpa ve buğdaylarımızı biçip taşıyacağız" dediler.

Öte yandan Kars genelinde tarlalarda biçin otlar, atlı tırmık vasıtasıyla toplanıyor. Bazı köylüler için otlarını balya yaparak evlerine götürüyor. Kars'ta bazı bölgelerde ise arpa ve buğday biçimi yapılıyor. - KARS