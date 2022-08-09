Kars yerel haberi: Kars'ta Hayvan Pazarları kapatıldı

Kars haber... Kars'ta hayvanlarda görülen şap hastalığından dolayı hayvan pazarları kapatılırken, başka illere hayvan sevkleri ise durduruldu.

Kars'ta hayvanlarda görülen şap hastalığından dolayı hayvan pazarları kapatılırken, başka illere hayvan sevkleri ise durduruldu.

2022/04 nolu Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi ile hayvan varlığının salgın hastalıklardan korunması, halk sağlığını tehdit eden zoonoz hastalıklarla mücadele edilmesi ve hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması amacıyla 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği, Kars Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu 05.08.2022 tarihinde Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz Başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Merkez ilçesi Paşaçayırı Mahallesi, Digor Gülhayran köyü, Selim Benliahmet köyü ve Susuz Karapınar köyünde şap hastalığının çıkması sebebiyle; enfeksiyonun yayılma zincirini kırmak ve muhtemel salgınların önüne geçmek için biyogüvenlik önlemlerinin en üst düzeyde uygulanmasına karar verildi.

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4. maddesi gereği; Şap hastalığına karşı etkin bir şekilde aşılamanın yapılması ve kentte çıkan şap hastalığının daha fazla mihraka yayılmasının önlenmesi amacıyla, tüm il genelinde il içi ve il dışı çift tırnaklı sığır, koyun, keçi hayvan hareketlerinin 06.08.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 2. emre kadar durduruldu.

Öte yandan Kars İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonunun 2022-05 tarihli kararı gereği Kars genelinde tüm hayvan pazarları ve satış yerleri 06.08.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 2. Emre kadar kapatıldı. - KARS