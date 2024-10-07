Üye Girişi
Haberler

Kars Veteriner Hekimleri Odası 18. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Kars Veteriner Hekimleri Odası 18. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Veteriner Hekimleri Odası, 36 yıllık tarihinde ilk kez kendi hizmet ofisinde gerçekleştirdiği 18. Olağan Genel Kurulu ile Başkan Ercan Ödül'ün liderliğindeki yönetim kurulu, tam destek alarak en uzun süre görev yapma unvanını elde etti.

13 Aralık 1988 yılında kurulan Kars Veteriner Hekimleri Odası 18. Olağan Genel Kurulunu yaptı.

36 yıldır kamu niteliğinde meslek odası olarak bölgede üye veteriner hekimlerin mesleki birlik ve beraberliğini tesis etmek, mesleki dayanışma kültürünü arttırmak ve veteriner hekimlik mesleğinin ülke ve bölge menfaatine proje ve stratejiler üretmesi için çalışmalar yapan Kars Veteriner Hekimleri Odası Başkan Ercan Ödül yönetimi tarafından 2021 yılında hizmete açılan kendi hizmet ofisinde tarihinde ilk kez genel kurul ve seçimini başarıyla gerçekleştirdi. Yapılan seçime tek liste olarak giren Başkan Ercan Ödül ve Yönetim Kurulu listesi bu dönem ile birlikte 4. defa genel kurulun tam desteğini alarak 36 yıllık oda tarihinde en uzun süre görev yapan yönetim kurulu unvanına sahip oldu.

Tek liste olarak girilen seçimde 70 üye katılarak Başkan Ödül ve Yönetim Kuruluna desteğini açıkça gösterdi. Seçim sonrasında konuşan Başkan Ercan Ödül, "Odamızın 18. Olağan Seçimli Genel Kurulunu gerçekleştirmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. İlk defa kendi hizmet ofisimize gerçekleştirdiğimiz ve tek liste olarak girdiğimiz seçimde 70 üyemizin seçime katılarak mesleğine ve meslek odasına sahip çıkması bizleri mutlu etmiştir. Erzurum'dan Genel Kurulumuza teşrif eden Erzurum Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Sayın Ahmet Çağrı Birdal, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Serkan Yıldırım ve Sayın Lütfullah Celep'e, bu zamana kadar yönetim kurulunda başarılı hizmetleri birlikte yürüttüğümüz tüm yönetim kurulu üyesi meslektaşlarıma, bu seçimle birlikte Odamızın en uzun süre görev yapan yönetim kurulu olma unvanını bizlere bahşeden Odamız üyelerine tüm samimiyetimle teşekkür eder, en derin mesleki saygılarımı sunarım" dedi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Eğitim Yerel Yaşam kars

Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil

Toplumun sinir uçlarına dokunan platform bakanlığın radarına girdi

 Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber

 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Türk siyaseti bir ekol ismini daha kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim'de Filistin'de ne oldu? 7 Ekim katliamı nedir? Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 7 Ekim Güzel Aşklar Diyarı 3. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) hangi tarihte başlıyor? Diyanet dini günler takvimi! İslam Memiş altın ile ilgili ne dedi? Altın yükselecek mi? Murat Zorluoğlu kimdir? Murat Zorluoğlu kaç yaşında, nereli? Babalar Günü ne zaman 2025? ''Babalar Günü'' hangi güne denk geliyor? Kötü Kan dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Kötü Kan dizisi neden bitiyor? Sıla bebek öldü mü? Sıla bebek neden öldü? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 7 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Recai Kutan kimdir? Recai Kutan ne zaman öldü, hastalığı neydi? Recai Kutan öldü mü, neden öldü? Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın hastalığı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.