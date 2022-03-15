Iğdır'da kar ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Iğdır'da kar ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Sebahattin Yum - Yerel
 - Güncelleme:

Iğdır'da kar ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor Iğdır'ın yüksek kesimlerinde martın başından beri belli aralıklarla etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, kent merkezinde de iki gündür etkisini gösteriyor.

Iğdır'da kar ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor

IĞDIR - Iğdır'ın yüksek kesimlerinde martın başından beri belli aralıklarla etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, kent merkezinde de iki gündür etkisini gösteriyor.

Kış ayında karın fazla etkili olmadığı "Doğunun Çukurova'sı" Iğdır, İlkbaharın ilk ayı olan Mart ayında kar ve soğuk havaya teslim oldu. İki gündür yağan kar, kenti tekrar beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının gece sıfırın altına

düştüğü Iğdır'da, yüksek kesimlerde fırtına ve tipi etkili oluyor. Iğdır-Kars ve Iğdır-Ağrı kara yolunda etkili olan tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bu yollarda trafik, ekiplerce kontrollü sağlanıyor. Iğdır-Doğubayazıt yolunda gece saatlerinde ağır tonajlı araçların yolda kalması ile birlikte ekipler tarafından araçların Iğdır'dan çıkışına izin verilmedi.

'Eğitime kar engeli'

Iğdır'da da yüksek kesimli köylerde okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil oldu. Kar ve tipi nedeniyle merkeze bağlı Gülpınar, Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Karaçomak, Kervansaray, Pınarbaşı, Taşlıca ve Kızılkule köylerinde bugün eğitime ara verildi. Ayrıca Tuzluca ilçesinde Pirli ve Yeniköy ilkokulları hariç tüm köy ve ilçe merkezindeki okullarda da bugün eğitim yapılamadı.

Iğdır'da kar ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor

Iğdır'da kar ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor

Iğdır'da kar ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title