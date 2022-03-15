Iğdır'da kar ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor

IĞDIR - Iğdır'ın yüksek kesimlerinde martın başından beri belli aralıklarla etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, kent merkezinde de iki gündür etkisini gösteriyor.

Kış ayında karın fazla etkili olmadığı "Doğunun Çukurova'sı" Iğdır, İlkbaharın ilk ayı olan Mart ayında kar ve soğuk havaya teslim oldu. İki gündür yağan kar, kenti tekrar beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının gece sıfırın altına

düştüğü Iğdır'da, yüksek kesimlerde fırtına ve tipi etkili oluyor. Iğdır-Kars ve Iğdır-Ağrı kara yolunda etkili olan tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bu yollarda trafik, ekiplerce kontrollü sağlanıyor. Iğdır-Doğubayazıt yolunda gece saatlerinde ağır tonajlı araçların yolda kalması ile birlikte ekipler tarafından araçların Iğdır'dan çıkışına izin verilmedi.

'Eğitime kar engeli'

Iğdır'da da yüksek kesimli köylerde okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil oldu. Kar ve tipi nedeniyle merkeze bağlı Gülpınar, Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Karaçomak, Kervansaray, Pınarbaşı, Taşlıca ve Kızılkule köylerinde bugün eğitime ara verildi. Ayrıca Tuzluca ilçesinde Pirli ve Yeniköy ilkokulları hariç tüm köy ve ilçe merkezindeki okullarda da bugün eğitim yapılamadı.