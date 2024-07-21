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Kars Valisi Ziya Polat, Susuz'da Vatandaşlarla Buluştu

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Kars Valisi Ziya Polat, Susuz ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Polat, ziyaretlerine devam edecek.

Kars Valisi Ziya Polat, Susuz'da vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kars Valisi Ziya Polat, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere merkeze 25 kilometre uzaklıkta bulunan Susuz ilçesine geldi. Polat, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaretinin ardından ilçe merkezine geldi.

İlçe merkezinde esnaf ziyareti yapan Polat, esnafa hayırlı işler dileklerinde bulundu. Daha sonra vatandaşlarla sohbet eden Polat, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Sorunları tek tek not alan Vali Polat, sorunların çözümü için ilgili birim amirlerine talimat verdi.

Bir çay ocağı önünde vatandaşlarla çay içen Polat, devletin bütün kurumlarının vatandaşların hizmetinde olduğunu belirtti. Vatandaşlara devletin yatırımlarını da anlatan Polat, yapılan yatırımlara vatandaşlardan sahip çıkmalarını istedi.

Vali Ziya Polat'ın ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Susuz'da ilk kez bir vali bu kadar çok zamanı bizlere ayırdı. Daha ince böyle bir şey görmedik. Bizlerle sohbet etti, sorunlarımızı dinledi. Çay içtik, sorunlarımızın çözümü için ilgilileri aradı. Allah razı olsun, çok rahat kendisine ulaşabildik, hatta o bize geldi. O bizle sohbet etti. Allah eksiliğini vermesin" diye duygularını dile getirdiler.

Susuz ziyaretini tamamlayan Polat, daha sonra Kars merkeze döndü. Polat'ın ilçe, köy ve mahalle ziyaretlerini sürdüreceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ziya Polat Susuz Kars Yerel Politika Güncel Haberler

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