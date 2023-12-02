Kars Valisi Ziya Polat köylerde vatandaşlarla buluşuyor

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Merkez Halefoğlu köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Polat, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm için talimat verdi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın köylerde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Vali Polat, Merkez Halefoğlu köyünü ziyaret etti. Polat, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların sorunlarını dinledi. Polat, vatandaşlar tarafından kendisine iletilen sorunların çözümü için ilgili birim amirlerine talimat verdi.

Göreve başladığı günden itibaren sürekli, saha da olan ve vatandaş odaklı hizmet yapmak adına vatandaşlar buluşan Vali Polat, hem sorunları yerinde görüyor. Hem de sorunların çözümü noktasını takibini yapıyor. Vali Ziya Polat'ın köy ziyaretlerine devam edeceği öğrenildi. - KARS