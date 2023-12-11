Kars Valisi Ziya Polat, Kasaplar Bölgesinde Vatandaşlarla Sohbet Etti

Kars Valisi Ziya Polat, göreve başladığı günden itibaren vatandaşlarla sürekli bir araya gelerek sorunları dinliyor ve çözümler üretiyor. Bu kez kasaplar bölgesinde vatandaşlarla közde çay içip sohbet etti.

Kars'ta göreve başladığı günden itibaren sürekli vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ziya Polat, bu kez kasaplar bölgesinde vatandaşlarla közde çay içti, sohbet etti.

Kars Valisi Ziya Polat, masa başında oturmayı sevmiyor. Valilik Makamında değil, sürekli sahada olan Polat, vatandaşları dinliyor, vatandaşların sorunlarını kısa sürede çözüyor, çocuklarla sohbet ediyor, çocuklara okumaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Kısa süre Karslıların sevgisini kazanan Polat, devlet vatandaş dayanışmasının güzel örneklerini gözler önüne seriyor.

"Bizleri önemsiyor, bizlere değer veriyor"

Uzun yıllar Kars'ta vatandaşla bu kadar iç içe olan bir valiyle karşılaşmadıklarını ifade eden vatandaşlar, "Valimiz bizlere değer veriyor, bizi önemsiyor, sorunlarımızı dinliyor, kısa sürede sorunlarımızı çözüyor. Geçmiş yıllarda valiyle görüşmek için randevu alırdık yine de görüşemezdik, şimdi vali bizlere geliyor. Kendisiyle çok rahat görüşebiliyoruz. Allah valimizden razı olsun, biz kendisinden çok memnunuz" diye duygularını dile getirdiler.

Hapan Bölgesi'nde vatandaşlar çay yudumlayan Vali Polat, vatandaşlardan sorunları olduğu zaman her zaman kendisine ulaşmalarını ve sorunlarını kendisiyle paylaşmalarını istedi. Çayların yudumladığı sohbet sonrası Vali Ziya Polat, Hapan Bölgesi'nden ayrıldı. - KARS