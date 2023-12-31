Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Yıl Mesajı

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, Yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bozan, 2024 yılının Kars ve Türkiye için barış, huzur ve refah getirmesi dileklerinde bulundu.

KARSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, yayımladığı mesajında, "Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyor, umut ve beklentilerimizle yeni bir yıla giriyoruz. 2023 yılı dünyada savaş, gerilim ve kutuplaşmanın doruğa çıktığı, ülke olarak da deprem gibi büyük badireler yaşadığımız iniş, çıkışlarla dolu bir yıl oldu. Ayını zamanda Cumhuriyetimizin 100. Yılını coşku ile kutladığımız bir yılı geride bıraktık" dedi.

2024 yılında Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak çağa ayak uyduran, dijital dönüşümünü tamamlamış üye odaklı bir Oda olacağız. Üyelerimizin de değişen ve gelişen dünyaya en hızlı şekilde adapte olabilmeleri için tüm çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz diyen Bozan, "Önümüzdeki süreçte üyelerimiz, şehrimiz ve Odamızın gelişimine yönelik bir tablo oluşturarak gelecekte olmak istediğimiz noktayı tesadüflere yer vermeden, sistemli bir şekilde ilerlemeyi sürdürmeliyiz. Biliyoruz ki; geleceğe, kendini yenileyen, öğrenen, yaşayan kurumlar ve işletmeler yön vereceklerdir. Odamız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ufkun ötesini görerek yeni projeler üretmeye devam edecektir. Bizler, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Kars'ın kalkınma yolculuğuna destek vereceğiz" diye konuştu.

Başkan Bozan, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi.

"Yaptığımız her işte, ortaya koyduğumuz her projede ilimiz ve ülkemizin gelişmesine katkı vermeyi, daha çok üretmeyi, daha çok istihdam sağlamayı hedefledik. 2024 yılında da bütün enerjimizle yeni projeler üretmek, güzel ilimizi özlemini duyduğumuz zirvelere taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceler ile 2024 yılının savaşların bittiği, barışın hakim olduğu, ticari hayatta enflasyonun azaldığı, finansal istikrar ile fiyat istikrarı arasındaki dengenin oluşturulduğu bir yıl olmasını diliyor, öncelikle tüm dünyaya sağlık getirmesini temenni ediyor, başta Karslı hemşerilerimizin ve camiamızın yeni yılını kutlar, yeni yılının Kars'a, ülkemize ve tüm dünya halklarına daha fazla Sağlık, sevgi, barış, huzur ve refah getirmesi temenni ederim." - KARS