Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na Kadir Bozan seçildi

Kars Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu'nun istifasının ardından yapılan seçimde Kadir Bozan, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanlığı'na Kadir Bozan seçildi.

Önceki gün yapılan KATSO Yönetim Kurulu Başkanlığı seçiminde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevi yürüten Kadir Bozan, Yönetim Kurulu üyelerince Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimlerinde Kars Belediye Başkanlığına Aday olacağını belirtmiş ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

Bunun üzerine 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu kapsamında 1 Aralık 2023 tarihinde yapılan KATSO Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimlerinde, delegelerin tamamının oyunu alan Kadir Bozan Kars Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni başkanı oldu. - KARS