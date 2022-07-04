Kars'ta zabıtadan kaldırım işgali denetimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta zabıtadan kaldırım işgali denetimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kars'ta zabıtadan kaldırım işgali denetimi

Kars'ta kaldırım işgalleri vatandaşları bıktırırken, zabıta ekipleri ise kaldırımlarım işgalleriyle mücadele ediyor.

Kars'ta kaldırım işgalleri vatandaşları bıktırırken, zabıta ekipleri ise kaldırımlarım işgalleriyle mücadele ediyor.

Kars'ta cadde ve sokaklar işyerlerinin adeta açık vitrini olmuş, sabah erken saatlerde işyerlerindeki malzemeleri kaldırımlara yığan işyeri sahipleri, hem kaldırımları işgal ediyor, hem de yayaların kaldırımlarda yürümesini engelliyor.

Yıllardan beri alışıla gelen kaldırım işgalleri belediyeyi harekete geçirdi. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte kaldırım işgallerinin önüne geçmek için çalışma başlattı. Özellikle Halk Bankası etrafında bulunan cadde ve sokakların kaldırımları tamamen işgal edilirken, zabıta ekipleri iş yeri sahiplerini uyararak kaldırımları işgal etmemeleri istedi.

Esnaf tarafından kaldırımlara bırakılan malzemeler bir çoğu içeri alınırken, zabıta ekipleri, işyeri sahiplerine bundan sonra kaldırım işgali durumunda cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulundu.

Öte yandan zabıta ekiplerince cadde ve sokaklarda vatandaşların kullanım alanı olan kaldırım ve yol kenarlarının iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için denetimlerin sürdürüleceği öğrenildi. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zabıta Kars Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title