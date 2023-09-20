Kars'ta yol yapım çalışmaları devam ediyor

Kars'ta yol yapım çalışmaları ara mahallelerde devam ediyor.

Kars'ta yol yapım çalışmaları ara mahallelerde devam ediyor.

Kars Belediye Başkanlığı'nca 2023 yılı alt yapı çalışmaları çerçevesinde 30 Ekim Mahallesi TOKİ 282'inci Sokak'ta BSK asfalt yol serim çalışması yapıyor. Daha önce sıcak asfalt yolu olmayan TOKİ 282'inci Sokak modern yola kavuşuyor.

Yollarının yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Yollarımız uzun süreden beridir bozuktu. Belediye yollarımızı yapmaya başladı. Yollarımız çok güzel oluyor. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" dedi.

Öte yandan Kars Belediye Başkanlığı'nca bir çok noktada aynı anda yol, kaldırım, içme suyu, kanalizasyon şebekesi çalışmaları yapılıyor. - KARS