Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan Korgeneral emekli oldu
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son anketten çıkan sonuç
Bakan Tunç'tan TÜSİAD soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklama

Soruşturma Erdoğan'ın sözleri sonrası mı başladı? Bakan Tunç yanıtladı
Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek

Narin davasında avukattan bomba iddia: Suçu üstlenecek

Kars'ta Yoğun Kar Yağışı 100 Köy Yolunu Kapatladı

Kars'ta Yoğun Kar Yağışı 100 Köy Yolunu Kapatladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta etkili olan kar ve tipi, 100 köy yolunun ulaşıma kapanmasına sebep oldu. İl Özel İdaresi, kapalı yolların açılması için 35 ekip ile çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta dün geceden beri etkili olan kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışı ve tipiden 100 köy yolu ulaşıma kapanırken, Özel İdare karla mücadele ekipleri ise kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için yoğun çaba sarf ediyor.

Kars'ta 100 köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi 35 ekip ile yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili şekilde yağan kar il genelinde ulaşımı aksatıyor. Kars İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadelesine devam ederken, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 100 köye ulaşım sağlanamıyor. Merkeze bağlı 16, Akyaka'da 22, Arpaçay'da 11, Kağızman'da 4 Sarıkamış'ta 30 ve Susuz'da 17 olmak üzere toplamda 100 köy yolu kapalı bulunuyor. Ulaşıma kapalı bulunan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. Kentte hava sıcaklığı ise sıfırın altında 16 derece olarak ölçüldü. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
img

Karadenizli balıkçı viral oldu: Bunu yapabilecek tek milletiz
img

Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti

TOGG'u eleştiren teğmen TSK'dan ihraç edildi
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
Aracını öve öve bitiremiyordu, sonu hüsranla bitti

Aracını öve öve bitiremiyordu, sonu hüsranla bitti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.