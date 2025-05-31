Kars'ta Yılkı Atlarının Doğal Yaşamı ve Güreşi Kameralarda

Kars'ta Yılkı Atlarının Doğal Yaşamı ve Güreşi Kameralarda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta doğal ortamında görüntülenen yılkı atları, aç kalmamak için ovalara inerek besleniyor. İki yılkı atının güreş performansı ise dikkat çekti.

Kars'ta özgürlüğün tadını çıkaran yılkı atları doğal ortamında görüntülendi. Güreş tutan 2 yılkı atı ise kameralara yansıdı.

Dağlarda ve yüksek kesimlerde yaşam mücadelesi veren yılkı atları, otlamak ve yem ihtiyaçlarını karşılamak için köy ve ilçe merkezlerine yakın ovalara inip karınlarını doyurmaya çalışıyor. Digor ilçesine bağlı Karakale köyü merasına gelen çok sayıda yılkı atı, hem karınlarını doyurdu, hem de koşarak bir birleriyle oynadı. Güreş tutan 2 yılkı atı ise anbe an kaydedildi. Yılkı atları daha sonra hızla koşarak bölgeden ayrıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 Haziran itibariyle akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor

Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor
Meksika'yı sarsan katliam! Beş müzisyen vahşice öldürüldü

Günlerdir aranan beş müzisyen vahşice öldürüldü
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar

Her şey 10 gram altın için
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Van'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

2 araç kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 4 can kaybı var
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sorusuna ilk kez cevap verdi

Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sözlerine bomba yanıt
Hatay'da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin

Bir ilimizin 4 mahallesi de karantinada! Vatandaşlar sokağa çıkamıyor
Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın kabusu yaşadı
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı

Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.