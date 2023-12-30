Üye Girişi
Haberler

Kars'ta Yılbaşına saatler kala gıda denetimleri aralıksız sürüyor

Güncelleme:
Abone Ol

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, işyeri sahipleri hijyen ve diğer konularda uyarılıyor. Kusurlu işletmelere ise cezai işlem uygulanıyor. Yılbaşı dolayısıyla eğlence mekanları ve oteller de denetleniyor.

Kars'ta Yılbaşına saatler kala gıda denetimleri aralıksız sürüyor.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince il genelinde 5996 sayılı Kanun çerçevesinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde başta hijyen olmak üzere bir çok konuda işyeri sahipleri uyarılıyor. Denetimlerde kusurlu görülen işletmelere cazai işlem uygulanıyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, yılbaşı dolayısıyla Kars Merkez ve Sarıkamış ilçesinde ayrıca organizasyon yapan eğlence mekanları ve oteller denetlendi. Ekiplerin, alkollü içki ve gıda denetimlerini aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yılbaşı Kars Tarım Yerel Sağlık Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title