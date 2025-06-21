Kars'ta Yaz Ortasında Karla Mücadele

Kars'ta Yaz Ortasında Karla Mücadele
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Kars'ın yüksek kesimlerinde yaz aylarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Besicilerin mağduriyet yaşamaması için yayla yollarının kar temizleme çalışmaları sürdürülüyor.

Türkiye'nin önemli bir kısmında yazın kavurucu günler yüzünü göstermeye devam ederken, Kars'ın yüksek kesimlerinde ekiplerin hala karla mücadele çalışmaları yapılıyor.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Tuygun köyü yaylasında, hayvanlarını meralara çıkaran besicilerin mağduriyet yaşamaması için yayla yollarında kar temizleme çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 3 bin rakımdaki çalışmalarda iş makinelerinin zaman zaman zorlandığı da görüldü. Yollarının açılmasına sevinen vatandaşlarda zaman zaman ekiplere destek oluyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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