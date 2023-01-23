Kars'ta yağan kar kısa sürede eridi

Kars'ta sabah saatlerinde yağan kar, kısa sürede eridi. Kentte hava sıcaklığı ise eksi 5 derece olarak ölçüldü.

Kars'ta soğuk hava yerini kısa süreliğine kar yağışına bıraktı. Yağan kar ise eriyerek kayboldu. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor" denildi.

Açıklamada, "Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde çeşitli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi. - KARS