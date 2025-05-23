Kars'ta Üreticilere Binlerce Sebze Fidesi Dağıtıldı

Kars'ta Üreticilere Binlerce Sebze Fidesi Dağıtıldı
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Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)' projesi kapsamında 41 üreticiye 27 bin sebze ve meyve fidesi dağıttı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından üreticilere binlerce sebze fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)" projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sebze ve meyve fidesi teslim töreni düzenlendi.

İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Enver Aydın, sebze ve meyve üretimini artırmak için 41 üreticiye 27 bin sebze ve meyve fidesi dağıttıklarını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardında sebze fidesi dağıtımın geçildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce üreticilere sebze ve meyve fideleri teslim edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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