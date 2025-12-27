Kars'ta üniversite öğrencilerine trafik araç ve gereçleri tanıtıldı

Kars'ta üniversite öğrencilerine yönelik trafik güvenliği bilincinin artırılması amacıyla trafik araç ve gereçlerinin tanıtıldığı bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, trafik ekipleri tarafından öğrencilere trafik denetimlerinde kullanılan radar, alkolmetre, hız ölçüm cihazları, reflektörler ve diğer trafik ekipmanları tanıtıldı. Araç ve gereçlerin kullanım amaçları ile trafikteki önemi hakkında öğrencilere detaylı bilgiler verildi.

Eğitim kapsamında trafik kurallarına uymanın hem sürücüler hem de yayalar açısından hayati önem taşıdığı vurgulanırken, trafik kazalarının önlenmesinde bilinçli bireylerin rolüne dikkat çekildi. Öğrenciler, merak ettikleri konular hakkında trafik ekiplerine sorular yönelterek uygulamalı anlatımları ilgiyle takip etti.

Öte yandan Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce bu tür bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının ilerleyen dönemlerde de devam edeceği belirtildi, ayrıca öğrencilere trafik kurallarına her zaman uymaları çağrısında bulundu. - KARS