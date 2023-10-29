Kars'ta Türk bayraklı meşaleli Cumhuriyet yürüyüşü

KARS - Karslılar Cumhuriyetin 100. Yılında dev Türk Bayrağı, Atatürk Posteri be metrelerce uzunlukta bayraklar ve ellerinde meşalelerle yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yüzlerce Karslı açtıkları bayraklarla, marşlar söyleyerek Cumhuriyet için kilometrelerce yürüyerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Vali Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın, kurum ve daire amirlerinin de katıldığı yürüyüşte, vatandaşlar Mehmetçiklere alkışlar sevgi gösterisinde bulundu.

Vali Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Karslıların Cumhuriyetin 100. Yılında gösterdikleri yoğun ilgiye teşekkür etti.

Vali Ziya Polat, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılını aynı inanç, aynı coşkuyla kutluyoruz. Görüyorsunuz Gazi Karsımızda, Serhat Karsımızda hemşehrilerimizle sokakları doldurduk. Fener alayımızı yaptık. Bugün tüm gün bayram kutlamalarında beraberdik. Vatandaşımızın, milletimizin, bayramı nasıl kutladığını tekrar anlatmış olduk. Bayramımız kutlu olsun. Bu devlet için, bu vatan için şahadet şerbeti için şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüş, sırasıyla Faikbey ve Atatürk Caddelerinden devam etti. Yürüyüş, Bedenten bölgesinde son buldu. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, davul zurna eşliğinde halaylar çekerek cumhuriyetin 100. Yılını gönüllerince kutlama imkanı buldu.