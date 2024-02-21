Kars'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Arttı

Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayında 48 bin 536 oldu. Türkiye'de ise Ocak ayında 213 bin 493 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; Kars'ta Ocak ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 48 bin 536, Ağrı'da 32 bin 094, Iğdır'da 31 bin 969 ve Ardahan'da 19 bin 819 aracın trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 53,1'ini otomobil, yüzde 28,2'sini motosiklet, yüzde 12,6'sını kamyonet, yüzde 2,4'ünü kamyon, yüzde 2,1'ini traktör, yüzde 1,0'ını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,1 arttı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda yüzde 111,7, minibüste yüzde 109,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 70,8, otobüste yüzde 47,2, kamyonette yüzde 39,9, otomobilde yüzde 25,6 artarken traktörde yüzde 50,5 ve motosiklette yüzde 21,1 azaldı. - KARS