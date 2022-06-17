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Kars'ta toplanan çiçekler, reçel yapılıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kars'ta toplanan çiçekler, reçel yapılıyor Kars'ta vatandaşlar reçellik güller toplamaya başladı.

Kars'ta toplanan çiçekler, reçel yapılıyor

KARS - Kars'ta vatandaşlar reçellik güller toplamaya başladı. Vatandaşlar topladıkları çiçeklerden reçel yaparak aile bütçelerine de katkıda bulunuyorlar.

Kars'ta dağlık bölgelerde yetişen kuşburnu ağaçları çiçeklerini açarken, rengarenk çiçek açan kuşburnu ağaçlarının gülleri sofralarda yerini reçel olarak alıyor.

Bir çok hastalığa iyi geldiği ileri sürülen kuşburnu ağaçlarının gülleri reçel yapılmak üzere vatandaşlar tarafından toplanmaya başladı. Ağaçlarda bulunan dikenlerden dolayı toplanması bir o kadar zahmetli olan güller, kaynatılarak reçel yapılıyor.

"Çok sağlıklı"

Kuşburnu ağaçlarının çiçeklerinden reçel yaptıklarını ifade eden Erkan Yıldırımek, "Kuşburnu ağacı her yıl bu mevsimde çiçek açmaktadır. Çiçeğini toplayıp reçel yapıyoruz. Çok sağlıklı, çok doğal, reçeli oluyor" dedi.

Kars genelinde Haziran ayı ile birlikte kuşburnu ağaçlarında açan çiçekler vatandaşlar tarafından toplanıyor. Toplanan çiçekler tencerelerde kaynatılarak reçel yapılıyor, yapılan reçeller ise sabah kahvaltılarında sofralarda tüketiliyor.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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