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Kars'ta Tarım Sektörünü Geliştirme Toplantısı Düzenlendi

Kars'ta Tarım Sektörünü Geliştirme Toplantısı Düzenlendi
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Kars'ta düzenlenen toplantıda tarım sektörünün geliştirilmesi ve çiftçilere yönelik desteklerin artırılması amacıyla projeler değerlendirildi. Modern tarım teknikleri ve sürdürülebilir üretim modelleri üzerinde duruldu.

Kars'ta tarım sektörünü geliştirmek ve çiftçilere yönelik destekleri artırmak amacıyla proje değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Müdürü Enver Aydın'ın başkanlık ettiği toplantıya şube ve ilçe müdürleri katıldı.

Toplantıda, bölgedeki tarımsal projeler ele alınarak mevcut durum değerlendirildi. Özellikle modern tarım teknikleri, sürdürülebilir üretim modelleri ve çiftçilere yönelik destek programları üzerinde duruldu.

Görüş ve taleplerinin de dinlendiği toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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