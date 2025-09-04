Kars'ta Tarım Sayımı Çalışmaları Devam Ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde başlatılan Türkiye Geneli Tarım Sayımı kapsamında, Kars'ta çalışmalar sürüyor.

Türkiye'de tarım sayımı ilk olarak 1927 tarihinde yapılmış olup en son sayım, 2001 yılında gerçekleştirilmişti. Tarımsal üretimin mevcut durumunu tespit etmek ve geleceğe yönelik doğru planlamalar yapmak amacıyla gerçekleştirilen tarım sayım kapsamında, çiftçilerle birebir görüşülerek istatistik veriler kayıt altına alınıyor.

Konuyla ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Veysel Kaykusuz, sayımın amacının tarım sektörü, ülkenin gıda güvenliği, ekonomik kalkınması ve kırsal kalkınmanın temel dayanak noktası olduğunu belirtti. Kaykusuz, bu nedenle tarımsal faaliyetlere ilişkin güncel ve güvenilir bilgilere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Kaykusuz, "Tarım sayımı ile; Tarımsal işletmelerin sayısı ve büyüklüğü, Bitkisel üretim desenleri, ekim-dikim alanları, ürün çeşitliliği, Hayvan varlığı ve hayvansal üretim faaliyetleri, Tarımsal sulama, mekanizasyon, gübre ve ilaç kullanımı ile Tarımsal işgücü durumu ve üretim kapasitesi gibi konularda ayrıntılı verilerin elde edilecek" dedi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde tarım sayımı devam ediyor. Çiftçiler güncel verilerini TUİK ekipleriyle paylaşıyor. - KARS