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Kars'ta Tapu ve Kadastro Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü

Kars'ta Tapu ve Kadastro Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü

Yerel Haberler

Kars'ta Tapu Kadastro Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kars'ta Tapu Kadastro Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kars Kadastro İl Müdürü Mustafa Akköse ve Müdür Yardımcısı Hülya Karaoğlan, kurumun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Çalışanların da katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kars Kadastro İl Müdürü Mustafa Akköse, yaptığı açıklamada, ilk tapu teşkilatının 21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire Kalemi adıyla kurulduğunu ve Cumhuriyete kadar çeşitli isimler altında görevini sürdürdüğünü söyledi.

Akköse,, "Tapu ve Kadastro olarak tüm imkanları kullanarak hem çalışanların isteklerini hem de vatandaşların işlemlerini en kısa sürede tamamlamaları için yoğun çaba sarf ediyor" dedi. - KARS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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