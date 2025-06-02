Kars'ta Suni Tohumlama Kursu Tamamlandı

Kars Veteriner Hekimler Odası (VHO) koordinatörlüğünde düzenlenen, Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı "İneklerde Rektovaginal Yöntemle Suni Tohumlama" kursu tamamlandı.

Prof. Dr. Faruk Aral'ın akademik danışmanlığında 5 gün boyunca ineklerde reprodüktif sistem ve anatomik yapı, rektal muayene tekniği, rektovaginal suni tohumlama tekniği, ineklerde reprodüktif fizyoloji, sperma muayenesi, suni tohumalama ekipmanlarının bakımı, korunması ve kullanımı, ineklerde dölverim parametrelerinin değerlendirilmesi, dondurulmuş spermanın çözdürülmesi, sıvı azot tankı bakımı ve kullanımı gibi teorik dersler ve hemen her gün canlı materyal üzerinde yapılan uygulamalı eğitimler ile zenginleşen kurslar yoğun ilgi gördü.

Katılımcılara, "İneklerde Reprodüktif Ultrasonografi" ve "Kedi-Köpeklerde Abdominal Ultrasonografi" eğitimleri verilmiş ve söz konusu eğitimler sonunda yapılan yazılı ve uygulama sınavlarda başarılı olan veteriner hekimlere kurs sonunda aldıkları eğitimleri gösterir sertifikaları takdim edildi.

VHO Başkanı Ercan Ödül, akademik danışman Prof. Dr. Faruk Aral'a ve katılımcılara teşekkür etti. - KARS