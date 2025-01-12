Kars'ta Suni Tohumlama Eğitimi Tamamlandı

Kars'ta veteriner hekimlere yönelik "İneklerde Rektovaginal Yöntemle Suni Tohumlama" kursu tamamlandı.

Kars Veteriner Hekimler Odası tarafından düzenlenen veteriner hekimlere yönelik "İneklerde Rektovaginal Yöntemle Suni Tohumlama" kursunun eğiticiliğini Prof. Dr. Faruk Aral yaptı.

Kursta mezbaha uygulamalarının yanı sıra teorik derslere katılarak başarılı olan katılımcılara sertifikaları verildi.

Kurs ile ilgili açıklama yapan Kars Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, "Bilindiği üzere ilimiz Ülkemizin en fazla büyükbaş hayvan sayısına sahip ilk dört ili arasındadır. Büyükbaş hayvan sayımızı arttırmak ve daha önemlisi hayvan başına aldığımız verimi yükseltmek adına mutlaka büyükbaş hayvanlarda ıslah çalışmalarına ağırlık vermek zorundayız" dedi.

Ödül, "Mesleğimizin ülkemiz menfaatine icra edilmesini sağlamak Odamızın meslek kanunumuzda belirtilmiş temel görevlerinden biridir. Kars Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu olarak meslektaşlarımızın hem Ülkemiz ve Bölgemiz hayvancılığında hayvan başı aldığımız verimi arttırmak için ıslah alanında çalışmalar yapabilmesi hem de mesleğimizde hizmetiçi eğitim kültürünü tesis edebilmek adına Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı İneklerde Rektovaginal Yöntemle Suni Tohumlama kurslarını düzenliyoruz. Bölgemizde ileri bir görüntüleme teknolojisi olan ultrasonografi kullanımını da arttırmak adına ineklerde Reprodüktif Ultrasonografi kursları da düzenliyoruz. Odamız bünyesinde bu ve buna benzer bir çok sertifikalı hizmetiçi eğitimi organize ederek meslektaşlarımızın ülkemiz hayvancılığını geliştirmesi adına yapacağı çalışmalarda daha donanımlı ve kalifiye olmalarına destek oluyoruz" diye konuştu.

VHO Başkanı Ercan Ödül, "İneklerde Rektovaginal Yöntemle Suni Tohumlama" kursuna eğitici olarak destek veren Prof. Dr. Faruk Aral ve mezbaha uygulamalarının yanı sıra teorik derslerle de zenginleşen kursa katılarak başarılı olan katılımcı teşekkür etti. - KARS