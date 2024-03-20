Kars'ta Şubat Ayında 48 Bin 755 Araç Trafiğe Kaydedildi

Kars'ta Şubat ayında 48 bin 755 aracın trafiğe kaydı yapılırken, Türkiye genelinde ise 193 bin 600 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Kars'ta Şubat ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 48 bin 755, Ağrı'da 32 bin 300, Iğdır'da 32 bin 240 ve Ardahan'da Şubat ayı itibariyle 19 bin 879 trafiğe kayıt edildi.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,7'sini motosiklet, yüzde 39,7'sini otomobil, yüzde 9,4'ünü kamyonet, yüzde 3,8'ini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,3 azaldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde yüzde 59,4, motosiklette yüzde 40,5 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 38,0, kamyonette yüzde 32,2, otomobilde yüzde 32,1, minibüste yüzde 24,1, kamyonda yüzde 22,6 ve otobüste yüzde 15,7 azaldı. - KARS