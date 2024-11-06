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Kars'ta Soğuk Hava ile Mücadele: Araçlar Kilim ve Battaniye ile Korunuyor

Kars'ta Soğuk Hava ile Mücadele: Araçlar Kilim ve Battaniye ile Korunuyor
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Kars'ta eksi 7 derece hava sıcaklığında vatandaşlar, araçlarının donmaması için ilginç yöntemler deniyor. Kilim, halı ve battaniyelerle örtülen araçlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Kars'ta vatandaşların motor, cam ve kapıların donmaması için araçlarının üzerini kilim, halı ve battaniyelerle kapatması ilginç görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye düştüğü Kars'ta vatandaşlar, araçlarının sabah işe giderken rahat çalışması ve motor kısmı, cam ve kapılarının donmaması için ilginç yöntemler deniyor. Vatandaşlar, araçlarını üzerine örttükleri kilim, halı ve battaniyeler ile soğuktan korumaya çalıştı. Caddelerde üzerleri örtülü araçlar ilginç görüntüler oluşturdu. Havaların soğuk olduğunu ifade eden vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için bu yönteme başvurduklarını belirttiler.

Öte yandan kentte motosiklet tamirciliği yapan bir vatandaş, iş yerinin önünde bidon içerisinde ateş yakarak hem çalıştı hem de ısındı.

Kentte soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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