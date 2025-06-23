Kars'ta şehit yakınları evlerinde ziyaret edildi.

Kentte vatandaşla en üst düzeyde iletişim kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla vatandaş memnuniyeti odaklı çalışmalar yürüten Kars Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü, Kars Valisi Ziya Polat'ın talimatları doğrultusunda aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ile kahraman gazilerle evlerinde bir bir araya geldi.

Kars Valisi Ziya Polat'ın selamlarını ileten yetkililer, aileler ile bir süre sohbette buludu, onların talep ve önerilerini dinlendi. Açık Kapı Müdürlüğü ekipleri, Devletin her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında ve hizmetinde olduğuna vurgu yaptı. Açık Kapı çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette devletin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini ifade eden şehit yakınları ve gaziler, yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetlerini belirttiler.

Açık Kapı Şube Müdürlüğünün vatandaş memnuniyeti odaklı çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. - KARS