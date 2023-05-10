Kars'ta seçim tedbirleri toplantısı yapıldı

Kars'ta 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde seçim tedbirleri toplantısı düzenlendi.

Kars'ta 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde seçim tedbirleri toplantısı düzenlendi.

Kars Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, seçim günü alınacak tedbirler görüşüldü. Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Genel Seçimlerinin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesi için planlanan ve alınan tedbirler gözden geçirildi. Alınan tedbirlerle ilgili kurumlar sunum yaptı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, başkanlık ettiği toplantıya, Kaymakamlar ve ilgili kurum amirleri katıldı. - KARS