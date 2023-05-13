Kars'ta sandık başkanları torbalarını adliyeden aldı

Kars'ta seçimde görevli sandık kurulu başkanları, Kars Adliyesinde bulunan İl Seçim Kurulu'ndan seçim torbalarını aldı.

Yüksek Seçim Kurulunun, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde uygulanacak seçim takvimine göre yurt içi görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanmasının ardından il ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde İl ve İlçe Seçim Kurullarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi gerçekleşti.

Seçimde kullanılacak sandık mühürleri, mum, görme engelliler için rehber karton, oy pusulası, zarf, kalem, seçmen listesi ve oy çuvallarını bağlamak üzere ip gibi malzemelerin yer aldığı torbaları Kars Adliyesinden alan sandık başkanları, görevli olduğu bölgelere doğru yola çıktı.

14 Mayıs seçimlerinde Kars Merkez'de engelliler için 1 seyyar ve cezaevinde de 1 olmak üzere toplam 255, Akyaka'da 36, Arpaçay'da 57, Digor'da 56, Kağızman'da 120, Sarıkamış'ta 101, Selim'de 71 ve Susuz'da 33 sandık kurulacak.

Ayrıca Kars Merkez'de 78 bin 21, Akyaka'da 7 bin 235, Arpaçay'da 11 bin 205, Digor'da 13 bin 82, Kağızman'da 29 bin 345, Sarıkamış'ta 24 bin 855, Selim'de 14 bin 684 ve Susuz'da 6 bin 618 seçmen olmak üzere toplam 185 bin 45 kişi oy kullanacak.

Bin 300 emniyet ve 2 bin 176 jandarma personelinin güvenlik tedbiri alacağı seçim günü Kars Merkez'de 524, Akyaka'da 72, Arpaçay'da 114, Digor'da 112, Kağızman'da 230, Sarıkamış'ta 204, Selim'de 142 ve Susuz'da 66 görevli kurulacak sandıklarda görev alacak. - KARS

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