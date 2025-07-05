Kars'ta Sağanak Yağış Sel Felaketine Dönüştü

Kars'ta Sağanak Yağış Sel Felaketine Dönüştü
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Kars'ta etkili olan sağanak yağış, sele dönüşerek birçok evi ve ahırı su altında bıraktı. AFAD ve diğer ekipler, mahsur kalan vatandaşları kurtardı ve hasar tespit çalışmalarına başladı.

Kars'ta etkili olan sağanak yağış, sele dönüştü, çok sayıda ev ve ahır sular altında kaldı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD ekipleri kurtardı.

Kentte saat 18.00 sularında etkisini artıran sağanak yağış, Merkeze bağlı Derecik ve Ölçülü köylerinde sele dönüştü. Selin geldiği Derecik ve Ölçülü köylerinde evleri su bastı. Köylerdeki vatandaşların imdanına AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri yetişti. AFAD ekipleri su basan evlerde mahsur kalan yaşlı ve hasta vatandaşları sırtlarında taşıyan güvenli bölgeye götürdü. Jandarma ekipleri ise güvenlik önlemleri alarak vatandaşları selin gediği bölgelerden uzak tuttu.

Selin bir anda geldiğini belirten vatandaşlar, "Her şeyimiz gitti. Buzağılarımız ahırda yetişemedik, boğuldular mı bilmiyoruz" dedi.

AFAD ekipleri, selin meydana geldiği köylerde hasar tespit çalışmalarına başladı.

Meteoroloji'nden yapılan açıklamada, bölgede sağanak yağışların aralıklarla devam edeceğini belirtilerek, vatandaşlara su baskınlarına karşı uyarıda bulunuldu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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