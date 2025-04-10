İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi

İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi
Erdoğan ile DEM heyeti arasında 1.5 saat süren görüşme! İlk açıklama geldi

Erdoğan ile DEM heyeti arasında 1.5 saat süren görüşme
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

Minguzzi davası ertelendi! Savcının her iki sanık için bir talebi var
Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi

Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri bulundu

Kars'ta Polis Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri

Kars'ta Polis Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Ziya Polat, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü ve personelini kabul ederek tebrik etti. Etkinlikler kapsamında polis çocuklarla fotoğraf çekildi.

Kars'ta Polise Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü etkinlikleri sürüyor.

Vali Ziya Polat, Türk Polis Teşkilatının 180. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası vesilesiyle, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka ve beraberindeki emniyet personelini makamında kabul etti.

Vali Ziya Polat, Emniyet Teşkilatı'nın tüm personelini özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Bir süre Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka'dan sohbet eden Polat, ziyarete gelen polis üniformaları çocuklarla fotoğraf çekildi. Saka ve beraberindekiler daha sonra valilik makamından ayrıldı. - KARS

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.