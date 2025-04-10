Kars'ta Polis Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri

Kars'ta Polise Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü etkinlikleri sürüyor.

Vali Ziya Polat, Türk Polis Teşkilatının 180. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası vesilesiyle, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka ve beraberindeki emniyet personelini makamında kabul etti.

Vali Ziya Polat, Emniyet Teşkilatı'nın tüm personelini özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Bir süre Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka'dan sohbet eden Polat, ziyarete gelen polis üniformaları çocuklarla fotoğraf çekildi. Saka ve beraberindekiler daha sonra valilik makamından ayrıldı. - KARS