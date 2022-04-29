Kars'ta parklarda bahar temizliği

KARS (İHA) - Kars'ta belediye ekipleri park ve bahçelerde bahar temizliği başlattı. Ekipler, parkaları tazyikli suyla yıkayarak temizliyor.

Bahar ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların daha temiz bir ortamda vakit geçirmeleri için il genelindeki tüm parklarda Belediye ekiplerin başlatılan bakım-onarım ve yıkama çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, parklarda kırılmış ya da ömrünü tamamlamış çöp kutularını yenileri ile değiştirilirken, oturma banklarının da bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.

İtfaiye ekipleri ise parklardaki yol, kaldırım ve oyun alanlarını tazyikli suyla yıkayarak vatandaşların rahat ve temiz bir şekilde kullanımına hazır hale getiriyor. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel