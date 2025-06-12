Kars'ta Özel İdare yaptığı yollarla uzağı yakın ediyor

Kars'ta Özel İdare yaptığı yollarla uzağı yakın ediyor
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Kars'ta Özel İdare ekipleri, yaptıkları yollarla uzağı yakın ediyor.

Kars'ta Özel İdare ekipleri, yaptıkları yollarla uzağı yakın ediyor. Modern yollar köyleri ilçelere, ilçeleri de merkeze bağlıyor.

2024 yılında köylerdeki altyapı ve ulaşım hizmetlerini güçlendirmek amacıyla önemli yatırımlar gerçekleştiren Kars İl Özel İdare Genel Sekreterliği, 2025 inşaat sezonuna da hızlı başladı.

Geçen yıl toplam 1 milyon 77 bin TL'lik bütçeyle 223 proje hayata geçiren Özel İdare, 2025 yılında da başta okul inşaatları olmak üzere, hayvan barınağı, sıcak asfalt yollar, beton asfalt yollar, menfez, köy taziye evleri, köylerde içme suyu ve kanalizasyon şebekesi, tarımsal sulama alt yapıları gibi birçok projeyi aynı anda yürütüyor.

Kars Valisi Ziya Polat ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın'ın destekleriyle yürütülen projeler, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan, tarafından çalışmaların yürütüldüğü noktalarda bizzat yakından takip ediliyor.

Kars İl Özel İdare Genel Sekreterliği'nce Kağızman Akören-Çengilli köyleri ve Şehittepe üst bölgesinin 17 kilometrelik kısmı BSK asfalt yapılıyor. Yapılan yollarla köyler modern yolları kavuşurken, vatandaşlar da tozlu yollardan kurtuluyor. Ayrıca köylerde yaşayan vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir yaşam alanı sunuluyor.

Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nce kent genelinde çalışmaları devam eden projelerin kısa sürede hayata geçirilerek vatandaşların hizmetine açılması planlanıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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