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Kars'ta Otomobil Kazası: 1 Yaralı

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Kars'ta meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, ekiplerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kars'ta otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

KARS - Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü ekiplerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kaza Faikbey Caddesi Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi kavşağında meydana geldi. Faikbey Caddesi'nde seyir halindeki otomobille, GAMP Caddesi'nde seyir halinde otomobil kavşakta çarpıştı.

Olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü ekiplerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa taşındı. İlk tedavisi olay yerinde yapılan yaralı daha sonra hastaneye sevk edildi.

Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralının durumun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kars'ta Otomobil Kazası: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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