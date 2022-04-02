Kars'ta Otizm Günü etkinliği

KARS (İHA) - Kars'ta 2 Nisan "Dünya Otizm Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikler ilk olarak Valilik Parkı'nda oluşturulan standartların ziyaret edilmesiyle başladı. Vali Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, Valilik Parkı'ndaki Stanları gezen Öksüz, burada yetkililerden bilgi aldı.

Programa daha sonra Halk Eğitim Merkezi'nde devam edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Türker Öksüz, "Öncelikle şunun bilinmesini istiyorum ki biz, otizmi bir engellilik hali olarak değil, bir farklılık olarak değerlendiriyoruz Otizm, doğuştan gelen ve sevgili çocuklarımızın yaşamının ilk 2-3 yılında fark edilebilen gelişimsel bir farklılık olarak karşımıza çıkmaktadır. Otizmde, hayati önem arz eden erken tanı, bu tanıya uygun yönlendirme ve doğru eğitimle birlikte büyük ilerlemeler kaydedilebilmektedir. Özellikle okul öncesi yıllarda eğitim tedavisi olduğu için tüm çocuklarımız için olduğu gibi otizmli evlatlarımızın da okul öncesi eğitim alması büyük önem taşıyor. Bunda da en büyük görev ve sorumluluk da elbette değerli ailelerimize düşüyor. Bu zorlu süreçleri yaşayan ailelerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

Öksüz, "İlimizde 42'si il merkezinde, 29'u ilçelerimizde olmak üzere toplam 71 otizmli öğrencimiz, 14'ü il merkezinde, 22'si ilçelerimizde olmak üzere toplam 36 sınıfta, eğitim görmektedir. 71 öğrencimizin 10 tanesi de özel eğitim merkezlerinde eğitim görmektedir. Bu evlatlarımız eğitimlerini, eğitim aldıkları kurumlarda kaynaştırma yoluyla, kendi yaşıtlarıyla birlikte sürdürmektedirlerÇocuklarımıza bu eğitim kurumlarında devletimizin ve milletimizin imkanları doğrultusunda, toplumsal yaşama daha fazla katılmaları noktasında çok güzel hizmetler verildiğinin bilinmesi istiyorum.Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde yapılan etkinliklerle, çalışmalarla, otizme dair toplumsal farkındalığın ve duyarlılığın artırmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Program yapılan konuşmaların ardından sona erdi. - KARS