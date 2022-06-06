Kars'ta 'Örnek Üretici Yetiştirme' programı sona erdi Kars'ta "Örnek Üretici Yetiştirme" programı sona erdi. Kars'ta "Örnek Üretici Yetiştirme" programı sona erdi. Programa katılan üreticilere sertifikaları verildi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Serhat Kalkınma Ajansı ve Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen "Örnek Üretici Yetiştirme Programı" sona erdi. Eğitimi başarıyla tamamlayan üreticilere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül, sertifikaları takdim ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Öte yandan Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce bu tür eğitim programlarının aralıklarla yapılacağı öğrenildi. - KARS İhlas Haber Ajansı / Yerel Hisarcık Selim Kars Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Kars'ta 'Örnek Üretici Yetiştirme' programı sona erdi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.