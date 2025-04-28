Kars'ta Öğrencilere Gıda Güvenilirliği ve İsraf Farkındalığı Çalışması

Kars'ta, öğrencilere yönelik "Gıda Güvenilirliği, Gıda Kayıpları ve İsrafın Azaltılması" konularında farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, genç nesillerin bilinçlendirilmesi ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının kazandırılması amaçlandı.

Etkinlik kapsamında uzmanlar, gıdanın üretimden tüketime kadar olan yolculuğunu anlatarak özellikle güvenilir gıdaya erişimin önemi üzerinde durdu. Öğrencilere ayrıca gıda israfının çevresel ve ekonomik etkileri hakkında bilgi verilirken, israfın önlenmesi için günlük yaşamda uygulanabilecek basit ama etkili yöntemler aktarıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere yönelik yapılan bilgilendirmede, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza erken yaşta gıda güvenliği ve israf bilinci kazandırmak, hem ülke ekonomisine katkı sağlar hem de doğal kaynakların korunmasına destek olur" ifadelerine yer verildi.

Etkinlikte ayrıca öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı, çeşitli görsellerle desteklenen sunumlar yapıldı ve öğrencilerin soruları yanıtlandı. Katılımcılar, etkinlikten memnun ayrılırken bu tür bilgilendirme çalışmalarının aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - KARS