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Kars'ta Öğrencilere Afet Bilinci Eğitimi

Kars'ta Öğrencilere Afet Bilinci Eğitimi
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Kars'ta, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından öğrencilere yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi.

Kars'ta, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından öğrencilere yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi. Eğitim, afetlere karşı bilinç oluşturmayı ve öğrencilerin bir afet durumunda doğru adımları atabilmesini amaçladı.

Afad Müdürlüğü eğitmenleri tarafınca Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu ortaokulunda gerçekleştirilen etkinliklerde, deprem, sel, yangın ve diğer doğal afetlere karşı alınması gereken önlemler ile afet sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler detaylı bir şekilde anlatıldı. Eğitimlerde, "Çök-Kapan-Tutun" gibi hayati öneme sahip uygulamalı tatbikatlar da yapıldı.

Afad eğitmenleri, farkındalık eğitimlerinin toplumun her kesimine yayılmasının önemine vurgu yaparak, "Afet bilinci, erken müdahale ve can kaybının önlenmesi açısından kritik bir role sahiptir. Bu tür eğitimler, özellikle genç nesillerde farkındalık oluşturarak uzun vadede daha dirençli bir toplum inşa etmeye katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, interaktif sunumlar ve uygulamalar sayesinde afetlerle ilgili bilinç kazandıklarını belirterek eğitimi ilgiyle takip ettiklerini dile getirdi. Eğitim sonunda öğrencilere AFAD tarafından hazırlanan bilgilendirme broşürleri ve çeşitli materyaller dağıtıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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