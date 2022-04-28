Kars'ta öğrenciler fidan dikti

Kars'ta ilkokul öğrencileri fidan dikimi yaptı.

Kars Zübeyde Hanım İlkokulu öğrencileri öğretmenleri Orman İşletme Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde "İlk Okulum İlk Fidanım" sloganıyla 90 çam fidanını toprakla buluşturdu.

Paşaçayır Mahalllesi'nde bulunan arazide fidan dikimi gerçekleştiren öğrenciler, kendi fidanlarını kendileri dikti, yanlarında getirdikleri suluklarıyla fidanlara can suyu verdi.

Zübeyde Hanım İlkokulu öğrencileri yaklaşık 90 çam fidanının dikimi yapıtı. Dikimi yapılan çam fidanlarına can suyu verdi. Öğrencilerin fidan dikimi renkli görüntülere sahne oldu. Fidanları diken öğrenciler daha sonra okullarına döndü. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel