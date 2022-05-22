Kars'ta öğrenciler beyaz önlüklerini giydi - Haberler

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Kars'ta öğrenciler beyaz önlüklerini giydi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kars'ta öğrenciler beyaz önlüklerini giydi

Kars Kafkas Üniversitesi'nde "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi.

Kars Kafkas Üniversitesi'nde "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi.

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından tarafından Prof. Dr. Necdet Leloğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen "Beyaz Önlük Giyme Töreni" törenine, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Cihan, Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, beyaz önlük giymek için gelen 1. ve 2. sınıf öğrencileri ile veliler katıldı.

Programın açılışında konuşan Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, veteriner hekimlik mesleğinin öneminden bahsetti.

Ödül, "Dünyanın en eski ve geleceğin en önemli mesleklerinden biri olan veteriner hekimlik mesleğine adım atmış bulunan siz genç meslektaş adaylarımı kutluyorum. Bu yıl Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesinin öğrenci kabulunun 40. yılı. Nacizane benim de mezunları arasında yer almaktan onur duyduğum, 40 yıllık köklü ve güçlü bir akademik geleneğe sahip Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin öğrencileri arasında olmanızdan dolayı oldukça şanslı olduğunuz gerçeğinin altını çizmek isterim" dedi.

Ödül, "Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu olarak geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte siz meslektaş adaylarımızın yanınızda olacağımızı bu güzide topluluğun önünde beyan eder, devam eden zorlu olduğu kadar keyifli Veteriner Hekimlik eğitiminizde ve gelecek meslek hayatınızda hepinize başarılar dilerim" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından program pandemi döneminden dolayı önlük giyemeyen 2. Sınıf öğrencileri ve bu yıl veterinerlik bölümünü kazanan 1. Sınıf öğrencilerinin önlük giyme töreni ile sona erdi. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kafkas Üniversitesi, Veteriner, Ardahan, Kars, Yerel, Haberler

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