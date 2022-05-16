Kars'ta müzeler ücretsiz gezilecek - Haberler

KARS (İHA) - Kars'ta Avrupa Müzeler Gecesi dolayısıyla müzeler ziyaretçiler tarafından ücretsiz olarak gezilecek.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, " Avrupa Konseyi, UNESCO ve ICOM'un himayelerinde bu yıl Avrupa'da 18'incisi ülkemizde ise 17'ncisi kutlanacak olan "Avrupa Müzeler Gecesi" etkinliği çerçevesinde 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Kars Arkeoloji Müzesi ve Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi 17.00-23.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyarete açık bulundurulacaktır" denildi.

Öte yandan kentte Avrupa Müzeler Gecesi dolaysıyla çeşitli etkinlikler yapılacağı öğrenildi. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel