Kars'ta metruk binaların yıkımı devam ediyor

Kars'ta metruk binaların yıkımları devam ediyor. Belediye ekipleri, vatandaşların zan ve mal güvenliğini tehdit eden metruk yerlerinin yıkarak kötü görünüme son veriyor.

Kars Belediye Başkanlığı'nca İstasyon Mahallesi Şehit Er Tekin Baran Sokak'ta bulunan metruk binaları 3194 Sayılı İmar Kanunu çerçevesinde çevre sağlığı ve güvenliğini tehdit ettiği için yıkarak temizliyor.

Yıkılan metruk binaların enkazları ise iş makineleri vasıtasıyla kamyonlara yüklenerek bölgeden kaldırılıyor. Çevre düzenlemesi yapılan yerler halkın hizmetine park, bahçe veya yeşil alan olarak açılıyor.

Kars Belediye Başkanlığı'nca kentte bulunan metruk binalarının yıkım çalışmalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS