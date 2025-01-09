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Kars'ta Mesleki Eğitim ve İstihdam Toplantısı Yapıldı

Kars'ta Mesleki Eğitim ve İstihdam Toplantısı Yapıldı
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Kars İl istihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, 2025 yılı planları kapsamında kritik kararlar almak üzere toplandı. İstihdamın artırılması ve sektör ihtiyaçlarına uygun mesleki eğitimlerin düzenlenmesi konuları ön plandaydı.

Kars İl istihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2025 yılı Ocak ayı toplantısı, Vali Vekili Muhammed Enes Çıkrık, Başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Vekili Muhammed Enes Çıkrık başkanlığında, ilgili kurum müdürlerinin de katılımıyla Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2025 yılı için planlanan mesleki eğitimler ve istihdama yönelik çalışmalar görüşüldü.

İstihdamın artırılması, iş gücünün nitelikli hale getirilmesi ve mesleki eğitimlerin sektör ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlenmesi için önemli kararlar alındı.

Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamındaki projeleri gündeme getirildi ve gerekli istihdam ile kurs süreçlerinin başlatılması için çalışmalara hız verilmesi kararı alındı.

Toplantıda son olarak gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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